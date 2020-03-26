23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірус

З початку березня коронавірусна тематика стала однією з популярних в миколаївських медіа. За результатами дослідження Інституту масової інформації, 23% від загальної кількості новин в онлайн-ЗМІ Миколаєва стосуються пандемії коронавірусного захворювання COVID-19.

Моніторинг був проведений з 9 по 13 березня у п’яти інтернет-виданнях Миколаєва: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua).

Методологія дослідження включає аналіз кількості новин про пандемію та коронавірус COVID-19, типи джерел інформації в новинах про коронавурс, а також можливі маніпуляції в таких матеріалах. Загалом було проаналізовано 1189 публікацій у стрічках новин вказаних видань, з яких 275 матеріалів стосувались теми коронавірусу.

Найбільше новин на цю тему за вказаний період опубліковано виданнями «Інше.TV» - 106 матеріалів (29,5% від загальної кількості новин у стрічці) та «Новости-N» - 98 новин (29,7%). Найменше про коронавірус писав сайт «0512» - всього 6 матеріалів (7%) від загальної кількості новин на сайті за цей період.

Щодо видання «Преступности.НЕТ», то у відсотку до загальної кількості новин на тему коронавірусу на сайті опубліковано лише 20 таких матеріалів, що складає 8,2%. Проте варто зазначити, що видання кожного дня протягом вказаного періоду публікувало детальний онлайн-репортаж, де в одному матеріалі з часовими позначками описувалися всі події на тему коронавірусу. Такі матеріали виходили у стрічці новин з позначенням «Спецтема».

Що стосується джерел в новинах про коронавірус, то, за даними дослідження, найчастіше в таких новинах використовували інформацію інших всеукраїнських чи регіональних ЗМІ (31% від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус), а також посилались на офіційних та посадових осіб (13%), іноземні ЗМІ (12%), офіційні сайти (9%), офіційні сторінки у соцмережах та прессслужби (по 7%).

Зокрема, сайт «Інше.TV» опублікував 46 новин-передруків з інших українських ЗМІ, що склало 42% від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус цього видання.

Щодо власної роботи журналістів, то у стрічках новин онлайн-ЗМІ Миколаєва матеріалів з посиланням на власного кореспондента чи ексклюзивний коментар лише 7% (22 публікації) від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус. Найбільшу кількість власних матеріалів про коронавірус опубліковано сайтом «Мой город» -10 новин.

П’ять матеріалів (1,8% від загальної кількості новин про коронавірус) у онлайн-ЗМІ Миколаєва на тему коронавірусу було опубліковано без посилань на джерела, а в розділ «різне» потрапили 18 публікацій, де було неточно вказано джерело інформації.

Що стосується питання маніпуляцій, то такі випадки, хоч у поодинокі, але траплялися у новинах миколаївських ЗМІ - матеріалів з порушеннями стандартів було всього близько 2% від загальної кількості новин про коронавірус.

Так, сайт «Мой город» опублікував матеріал під назвою «Стало известно, сколько и когда Николаевщина получит тест-систем на выявление коронавируса», хоча у самій новині немає відповіді на питання, скільки ж регіон отримає тест-систем. Тобто, заголовок матеріалу не відповідає змісту новини.

Іноді також ЗМІ використовували оціночні судження, вирвані з контексту цитати з метою «зачепити» читача яскравим чи гучним заголовком, або з порушенням стандартів через використання оціночних суджень.

Зокрема, у стрічці новин сайту «Новости-N» вийшла новина: «Земельные вопросы отменяются?»: в сессионном зале обсуждают коронавирус», де в матеріалі акцентується на тому, що замість вирішення земельних питань, депутати на сесії Миколаївської міськради обговорювали «більш популярні теми», зокрема коронавірус.

На сайті «Інше.TV» була опублікована новина «Все-таки изоляция? Николаевская ОГА решила “максимально ограничить передвижение населения между населенными пунктами”», де слова про ізоляцію є емоційними судженнями.

Можна зробити висновки, що у місцевих онлайн-ЗМІ Миколаєва відсутня тенденція до публікації фейкових новин, паніки чи хайпу на суспільно-важливій тематиці, що свідчить про відповідальне ставлення медіа до висвітлення новин на тему коронавірусу в регіоні, країні та світі.

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.