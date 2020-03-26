|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|18:13
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:21
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.9 грн
|28.6 грн
|EUR
|30.1 грн
|31.25 грн
З початку березня коронавірусна тематика стала однією з популярних в миколаївських медіа. За результатами дослідження Інституту масової інформації, 23% від загальної кількості новин в онлайн-ЗМІ Миколаєва стосуються пандемії коронавірусного захворювання COVID-19.
Моніторинг був проведений з 9 по 13 березня у п’яти інтернет-виданнях Миколаєва: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua).
Методологія дослідження включає аналіз кількості новин про пандемію та коронавірус COVID-19, типи джерел інформації в новинах про коронавурс, а також можливі маніпуляції в таких матеріалах. Загалом було проаналізовано 1189 публікацій у стрічках новин вказаних видань, з яких 275 матеріалів стосувались теми коронавірусу.
Найбільше новин на цю тему за вказаний період опубліковано виданнями «Інше.TV» - 106 матеріалів (29,5% від загальної кількості новин у стрічці) та «Новости-N» - 98 новин (29,7%). Найменше про коронавірус писав сайт «0512» - всього 6 матеріалів (7%) від загальної кількості новин на сайті за цей період.
Щодо видання «Преступности.НЕТ», то у відсотку до загальної кількості новин на тему коронавірусу на сайті опубліковано лише 20 таких матеріалів, що складає 8,2%. Проте варто зазначити, що видання кожного дня протягом вказаного періоду публікувало детальний онлайн-репортаж, де в одному матеріалі з часовими позначками описувалися всі події на тему коронавірусу. Такі матеріали виходили у стрічці новин з позначенням «Спецтема».
Що стосується джерел в новинах про коронавірус, то, за даними дослідження, найчастіше в таких новинах використовували інформацію інших всеукраїнських чи регіональних ЗМІ (31% від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус), а також посилались на офіційних та посадових осіб (13%), іноземні ЗМІ (12%), офіційні сайти (9%), офіційні сторінки у соцмережах та прессслужби (по 7%).
Зокрема, сайт «Інше.TV» опублікував 46 новин-передруків з інших українських ЗМІ, що склало 42% від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус цього видання.
Щодо власної роботи журналістів, то у стрічках новин онлайн-ЗМІ Миколаєва матеріалів з посиланням на власного кореспондента чи ексклюзивний коментар лише 7% (22 публікації) від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус. Найбільшу кількість власних матеріалів про коронавірус опубліковано сайтом «Мой город» -10 новин.
П’ять матеріалів (1,8% від загальної кількості новин про коронавірус) у онлайн-ЗМІ Миколаєва на тему коронавірусу було опубліковано без посилань на джерела, а в розділ «різне» потрапили 18 публікацій, де було неточно вказано джерело інформації.
Що стосується питання маніпуляцій, то такі випадки, хоч у поодинокі, але траплялися у новинах миколаївських ЗМІ - матеріалів з порушеннями стандартів було всього близько 2% від загальної кількості новин про коронавірус.
Так, сайт «Мой город» опублікував матеріал під назвою «Стало известно, сколько и когда Николаевщина получит тест-систем на выявление коронавируса», хоча у самій новині немає відповіді на питання, скільки ж регіон отримає тест-систем. Тобто, заголовок матеріалу не відповідає змісту новини.
Іноді також ЗМІ використовували оціночні судження, вирвані з контексту цитати з метою «зачепити» читача яскравим чи гучним заголовком, або з порушенням стандартів через використання оціночних суджень.
Зокрема, у стрічці новин сайту «Новости-N» вийшла новина: «Земельные вопросы отменяются?»: в сессионном зале обсуждают коронавирус», де в матеріалі акцентується на тому, що замість вирішення земельних питань, депутати на сесії Миколаївської міськради обговорювали «більш популярні теми», зокрема коронавірус.
На сайті «Інше.TV» була опублікована новина «Все-таки изоляция? Николаевская ОГА решила “максимально ограничить передвижение населения между населенными пунктами”», де слова про ізоляцію є емоційними судженнями.
Можна зробити висновки, що у місцевих онлайн-ЗМІ Миколаєва відсутня тенденція до публікації фейкових новин, паніки чи хайпу на суспільно-важливій тематиці, що свідчить про відповідальне ставлення медіа до висвітлення новин на тему коронавірусу в регіоні, країні та світі.
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
|
Кандидаты так ничего и не поняли
5484
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
4897
|
Почем опиум для народа?
5114
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
6407
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6324
|
Гороно нечем заняться?
10900
|
7 советов, как поступить мэру
5423
|
Манипуляции с публичностью
4628
|
Почему я против субботника?
10258
|
«Оппозиционный склок»
4852
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5320
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5269
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5116
|
Будкоград теперь в законе
4249
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
5475
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3529
|
Варшава без будок
3569
|
Закошмарили
2899
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3242
|
Его молчание ломает его историю
4124
|
Трагедия на коммунальном недострое
3266
|
Команда Сенкевича — профессионалы
3748
|
Хобби такое – коллекционировать партии
9564
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
7523
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
3631
|
Кто советует Сенкевичу?
6266
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
3261
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
3807
|
«Безопасный город», которого нет
3778
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
3837
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
3826
|
35 гектаров с легкой руки
2790
|
Кто продвигает Васюкова?
3305
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
2087
|
Новая команда от Казаковой?
3082
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
4592
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
2288
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
1892
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
1600
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
1347
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
1110
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
2915
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
10076
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
6151
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
858
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
З початку березня коронавірусна тематика стала однією з популярних в миколаївських медіа. За результатами дослідження Інституту масової інформації, 23% від загальної кількості новин в онлайн-ЗМІ Миколаєва стосуються пандемії коронавірусного захворювання COVID-19.
Моніторинг був проведений з 9 по 13 березня у п’яти інтернет-виданнях Миколаєва: «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua).
Методологія дослідження включає аналіз кількості новин про пандемію та коронавірус COVID-19, типи джерел інформації в новинах про коронавурс, а також можливі маніпуляції в таких матеріалах. Загалом було проаналізовано 1189 публікацій у стрічках новин вказаних видань, з яких 275 матеріалів стосувались теми коронавірусу.
Найбільше новин на цю тему за вказаний період опубліковано виданнями «Інше.TV» - 106 матеріалів (29,5% від загальної кількості новин у стрічці) та «Новости-N» - 98 новин (29,7%). Найменше про коронавірус писав сайт «0512» - всього 6 матеріалів (7%) від загальної кількості новин на сайті за цей період.
Щодо видання «Преступности.НЕТ», то у відсотку до загальної кількості новин на тему коронавірусу на сайті опубліковано лише 20 таких матеріалів, що складає 8,2%. Проте варто зазначити, що видання кожного дня протягом вказаного періоду публікувало детальний онлайн-репортаж, де в одному матеріалі з часовими позначками описувалися всі події на тему коронавірусу. Такі матеріали виходили у стрічці новин з позначенням «Спецтема».
Що стосується джерел в новинах про коронавірус, то, за даними дослідження, найчастіше в таких новинах використовували інформацію інших всеукраїнських чи регіональних ЗМІ (31% від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус), а також посилались на офіційних та посадових осіб (13%), іноземні ЗМІ (12%), офіційні сайти (9%), офіційні сторінки у соцмережах та прессслужби (по 7%).
Зокрема, сайт «Інше.TV» опублікував 46 новин-передруків з інших українських ЗМІ, що склало 42% від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус цього видання.
Щодо власної роботи журналістів, то у стрічках новин онлайн-ЗМІ Миколаєва матеріалів з посиланням на власного кореспондента чи ексклюзивний коментар лише 7% (22 публікації) від загальної кількості джерел у новинах про коронавірус. Найбільшу кількість власних матеріалів про коронавірус опубліковано сайтом «Мой город» -10 новин.
П’ять матеріалів (1,8% від загальної кількості новин про коронавірус) у онлайн-ЗМІ Миколаєва на тему коронавірусу було опубліковано без посилань на джерела, а в розділ «різне» потрапили 18 публікацій, де було неточно вказано джерело інформації.
Що стосується питання маніпуляцій, то такі випадки, хоч у поодинокі, але траплялися у новинах миколаївських ЗМІ - матеріалів з порушеннями стандартів було всього близько 2% від загальної кількості новин про коронавірус.
Так, сайт «Мой город» опублікував матеріал під назвою «Стало известно, сколько и когда Николаевщина получит тест-систем на выявление коронавируса», хоча у самій новині немає відповіді на питання, скільки ж регіон отримає тест-систем. Тобто, заголовок матеріалу не відповідає змісту новини.
Іноді також ЗМІ використовували оціночні судження, вирвані з контексту цитати з метою «зачепити» читача яскравим чи гучним заголовком, або з порушенням стандартів через використання оціночних суджень.
Зокрема, у стрічці новин сайту «Новости-N» вийшла новина: «Земельные вопросы отменяются?»: в сессионном зале обсуждают коронавирус», де в матеріалі акцентується на тому, що замість вирішення земельних питань, депутати на сесії Миколаївської міськради обговорювали «більш популярні теми», зокрема коронавірус.
На сайті «Інше.TV» була опублікована новина «Все-таки изоляция? Николаевская ОГА решила “максимально ограничить передвижение населения между населенными пунктами”», де слова про ізоляцію є емоційними судженнями.
Можна зробити висновки, що у місцевих онлайн-ЗМІ Миколаєва відсутня тенденція до публікації фейкових новин, паніки чи хайпу на суспільно-важливій тематиці, що свідчить про відповідальне ставлення медіа до висвітлення новин на тему коронавірусу в регіоні, країні та світі.
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Кандидаты так ничего и не поняли
5484
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
4897
|
Почем опиум для народа?
5114
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
6407
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6324
|
Гороно нечем заняться?
10900
|
7 советов, как поступить мэру
5423
|
Манипуляции с публичностью
4628
|
Почему я против субботника?
10258
|
«Оппозиционный склок»
4852
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5320
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5269
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5116
|
Будкоград теперь в законе
4249
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
5475
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3529
|
Варшава без будок
3569
|
Закошмарили
2899
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3242
|
Его молчание ломает его историю
4124
|
Трагедия на коммунальном недострое
3266
|
Команда Сенкевича — профессионалы
3748
|
Хобби такое – коллекционировать партии
9564
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
7523
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
3631
|
Кто советует Сенкевичу?
6266
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
3261
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
3807
|
«Безопасный город», которого нет
3778
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
3837
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
3826
|
35 гектаров с легкой руки
2790
|
Кто продвигает Васюкова?
3305
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
2087
|
Новая команда от Казаковой?
3082
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
4592
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
2288
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
1892
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
1600
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
1347
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
1110
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
2915
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
10076
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
6151
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок
858