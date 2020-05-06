За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?

Почему Николаевский областной совет решился забрать у ОГА полномочия по управлению коммунальным имуществом только в конце созыва и всего за несколько месяцев до местных выборов, а единственным публичным выгодополучателем этого процесса является одна небольшая фракция, которая назначает своих людей на ключевые руководящие должности? Причем делает это с позволения других фракций.

▪️Как только прошла закрытая встреча в Офисе Президента Украины, посвященная Николаеву, на которой начальник УСБУ в Николаевской области пообещал содействовать в перезагрузке облсовета, а в кулуарах заговорили о возможном добровольном уходе Виктории Москаленко с должности главы облсовета, сразу «Наш край» ставит своего депутата Тахира Садридинова первым заместителем. В перспективе «Наш край» может получить и.о. руководителя облсовета.

▪️Как только ослабилась вертикаль центральной власти после президентских выборов, депутаты решают забрать у ОГА полномочия, создать новое подразделение в облсовете, и наделить его правом управлять всем коммунальным имуществом области. И опять фракция «Наш край» ставит туда своего депутата Елену Донченко. В перспективе «Наш край» получит право управления 108 субъектами хозяйствования, это больницы, школы, дома культуры, коммунальные предприятия с общим штатом в 12 тысяч человек, на содержание которых будет выделятся порядка 2 миллиардов гривен.

▪️Как только подтвердилось отсутствие влияния губернатора на облсовет, а «группу Стадника» начали покидать депутаты, сразу с голоса принимается предложение «Нашего края» заблокировать финансирование всех направлений без разрешения всех депутатских комиссий. Сейчас эту норму собираются сократить до одной комиссии — бюджетной, где на текущий момент вакантна должность главы и, совпадение, но руководителем бюджетной комиссии «Наш край» тоже ставит своего человека. В перспективе Юрий Кормышкин фактически получит контроль над всем бюджетным процессом.

Юрий Кормышкин и его фракция

Мы не заметили, как фактической властью в регионе является уже не областной совет и областная администрация, а маленькая фракция «Наш край» в Николаевском областном совете из 10 депутатов, а областью руководит Юрий Кормышкин. Безусловно, это похвально, когда человек берет на себя такую публичную ответственность, но что за этим последует?

А если «Наш край» добился таких чрезвычайных полномочий, чтоб на их базе строить свою предвыборную кампанию в Николаевской области? Или чтоб превратить это управление в инструмент приватизации объектов? Или же Елена Донченко у нас будет стратегом в коммунальной политике региона и завтра же выступит с программной речью? Представит четкий план действий о том, что вы сделаете в июне, июле, августе, сентябре? Расскажет, как она видит развитие коммунальных предприятий (аэропорта, типографии и других), больниц, учреждений образования, культуры, соцзащиты, спорта, региональных ландшафтных парков? Расскажет, на каких условиях уже завтра будет сдаваться в аренду коммунальное имущество? Вы же хотите не просто занять новые кресла, а собираетесь продемонстрировать реальное новое качество управления?

Елена Донченко и Юрий Кормышкин

И если завтра Елена Донченко не представит подробную и всем понятную структуру управления коммунальным имуществом и программу на 5 месяцев с ожидаемыми результатами и сроками, может возникнуть вполне очевидное подозрение: А ваши действия — это только борьба за ведущую роль местного самоуправления и субъектность областного совета или еще и борьба за админресурс?

Местное самоуправление — это хорошо и правильно, но как поверить, что вы резко за 5 месяцев продемонстрируете то, чего этот облсовет не мог показать 4,5 года?

Областной совет, неспособный все эти годы даже собраться на очередную сессию и работающий все время в режиме хаоса внеочередных заседаний, вдруг преобразится и под началом Юрия Кормышкина и фракции «Наш край» и сможет предъявить области свои доселе невиданные управленческие таланты?

Мы говорим об облсовете, который определил своим приоритетным проектом аэропорт, вбухал туда миллионы бюджетных денег, а сейчас этот абсолютно неэффективный проект погряз в судебных спорах? Мы говорим об облсовете, который за последние 4 года не заслушал ни одного отчета руководителя?

Мы об одном и том же облсовете говорим?