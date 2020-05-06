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Почему Николаевский областной совет решился забрать у ОГА полномочия по управлению коммунальным имуществом только в конце созыва и всего за несколько месяцев до местных выборов, а единственным публичным выгодополучателем этого процесса является одна небольшая фракция, которая назначает своих людей на ключевые руководящие должности? Причем делает это с позволения других фракций.
▪️Как только прошла закрытая встреча в Офисе Президента Украины, посвященная Николаеву, на которой начальник УСБУ в Николаевской области пообещал содействовать в перезагрузке облсовета, а в кулуарах заговорили о возможном добровольном уходе Виктории Москаленко с должности главы облсовета, сразу «Наш край» ставит своего депутата Тахира Садридинова первым заместителем. В перспективе «Наш край» может получить и.о. руководителя облсовета.
▪️Как только ослабилась вертикаль центральной власти после президентских выборов, депутаты решают забрать у ОГА полномочия, создать новое подразделение в облсовете, и наделить его правом управлять всем коммунальным имуществом области. И опять фракция «Наш край» ставит туда своего депутата Елену Донченко. В перспективе «Наш край» получит право управления 108 субъектами хозяйствования, это больницы, школы, дома культуры, коммунальные предприятия с общим штатом в 12 тысяч человек, на содержание которых будет выделятся порядка 2 миллиардов гривен.
▪️Как только подтвердилось отсутствие влияния губернатора на облсовет, а «группу Стадника» начали покидать депутаты, сразу с голоса принимается предложение «Нашего края» заблокировать финансирование всех направлений без разрешения всех депутатских комиссий. Сейчас эту норму собираются сократить до одной комиссии — бюджетной, где на текущий момент вакантна должность главы и, совпадение, но руководителем бюджетной комиссии «Наш край» тоже ставит своего человека. В перспективе Юрий Кормышкин фактически получит контроль над всем бюджетным процессом.
Мы не заметили, как фактической властью в регионе является уже не областной совет и областная администрация, а маленькая фракция «Наш край» в Николаевском областном совете из 10 депутатов, а областью руководит Юрий Кормышкин. Безусловно, это похвально, когда человек берет на себя такую публичную ответственность, но что за этим последует?
А если «Наш край» добился таких чрезвычайных полномочий, чтоб на их базе строить свою предвыборную кампанию в Николаевской области? Или чтоб превратить это управление в инструмент приватизации объектов? Или же Елена Донченко у нас будет стратегом в коммунальной политике региона и завтра же выступит с программной речью? Представит четкий план действий о том, что вы сделаете в июне, июле, августе, сентябре? Расскажет, как она видит развитие коммунальных предприятий (аэропорта, типографии и других), больниц, учреждений образования, культуры, соцзащиты, спорта, региональных ландшафтных парков? Расскажет, на каких условиях уже завтра будет сдаваться в аренду коммунальное имущество? Вы же хотите не просто занять новые кресла, а собираетесь продемонстрировать реальное новое качество управления?
И если завтра Елена Донченко не представит подробную и всем понятную структуру управления коммунальным имуществом и программу на 5 месяцев с ожидаемыми результатами и сроками, может возникнуть вполне очевидное подозрение: А ваши действия — это только борьба за ведущую роль местного самоуправления и субъектность областного совета или еще и борьба за админресурс?
Местное самоуправление — это хорошо и правильно, но как поверить, что вы резко за 5 месяцев продемонстрируете то, чего этот облсовет не мог показать 4,5 года?
Областной совет, неспособный все эти годы даже собраться на очередную сессию и работающий все время в режиме хаоса внеочередных заседаний, вдруг преобразится и под началом Юрия Кормышкина и фракции «Наш край» и сможет предъявить области свои доселе невиданные управленческие таланты?
Мы говорим об облсовете, который определил своим приоритетным проектом аэропорт, вбухал туда миллионы бюджетных денег, а сейчас этот абсолютно неэффективный проект погряз в судебных спорах? Мы говорим об облсовете, который за последние 4 года не заслушал ни одного отчета руководителя?
Мы об одном и том же облсовете говорим?
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Олег ДеренюгаБлоггер
|Главный редактор «НикВестей»
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Олег ДеренюгаБлоггер
|Главный редактор «НикВестей»
Почему Николаевский областной совет решился забрать у ОГА полномочия по управлению коммунальным имуществом только в конце созыва и всего за несколько месяцев до местных выборов, а единственным публичным выгодополучателем этого процесса является одна небольшая фракция, которая назначает своих людей на ключевые руководящие должности? Причем делает это с позволения других фракций.
▪️Как только прошла закрытая встреча в Офисе Президента Украины, посвященная Николаеву, на которой начальник УСБУ в Николаевской области пообещал содействовать в перезагрузке облсовета, а в кулуарах заговорили о возможном добровольном уходе Виктории Москаленко с должности главы облсовета, сразу «Наш край» ставит своего депутата Тахира Садридинова первым заместителем. В перспективе «Наш край» может получить и.о. руководителя облсовета.
▪️Как только ослабилась вертикаль центральной власти после президентских выборов, депутаты решают забрать у ОГА полномочия, создать новое подразделение в облсовете, и наделить его правом управлять всем коммунальным имуществом области. И опять фракция «Наш край» ставит туда своего депутата Елену Донченко. В перспективе «Наш край» получит право управления 108 субъектами хозяйствования, это больницы, школы, дома культуры, коммунальные предприятия с общим штатом в 12 тысяч человек, на содержание которых будет выделятся порядка 2 миллиардов гривен.
▪️Как только подтвердилось отсутствие влияния губернатора на облсовет, а «группу Стадника» начали покидать депутаты, сразу с голоса принимается предложение «Нашего края» заблокировать финансирование всех направлений без разрешения всех депутатских комиссий. Сейчас эту норму собираются сократить до одной комиссии — бюджетной, где на текущий момент вакантна должность главы и, совпадение, но руководителем бюджетной комиссии «Наш край» тоже ставит своего человека. В перспективе Юрий Кормышкин фактически получит контроль над всем бюджетным процессом.
Мы не заметили, как фактической властью в регионе является уже не областной совет и областная администрация, а маленькая фракция «Наш край» в Николаевском областном совете из 10 депутатов, а областью руководит Юрий Кормышкин. Безусловно, это похвально, когда человек берет на себя такую публичную ответственность, но что за этим последует?
А если «Наш край» добился таких чрезвычайных полномочий, чтоб на их базе строить свою предвыборную кампанию в Николаевской области? Или чтоб превратить это управление в инструмент приватизации объектов? Или же Елена Донченко у нас будет стратегом в коммунальной политике региона и завтра же выступит с программной речью? Представит четкий план действий о том, что вы сделаете в июне, июле, августе, сентябре? Расскажет, как она видит развитие коммунальных предприятий (аэропорта, типографии и других), больниц, учреждений образования, культуры, соцзащиты, спорта, региональных ландшафтных парков? Расскажет, на каких условиях уже завтра будет сдаваться в аренду коммунальное имущество? Вы же хотите не просто занять новые кресла, а собираетесь продемонстрировать реальное новое качество управления?
И если завтра Елена Донченко не представит подробную и всем понятную структуру управления коммунальным имуществом и программу на 5 месяцев с ожидаемыми результатами и сроками, может возникнуть вполне очевидное подозрение: А ваши действия — это только борьба за ведущую роль местного самоуправления и субъектность областного совета или еще и борьба за админресурс?
Местное самоуправление — это хорошо и правильно, но как поверить, что вы резко за 5 месяцев продемонстрируете то, чего этот облсовет не мог показать 4,5 года?
Областной совет, неспособный все эти годы даже собраться на очередную сессию и работающий все время в режиме хаоса внеочередных заседаний, вдруг преобразится и под началом Юрия Кормышкина и фракции «Наш край» и сможет предъявить области свои доселе невиданные управленческие таланты?
Мы говорим об облсовете, который определил своим приоритетным проектом аэропорт, вбухал туда миллионы бюджетных денег, а сейчас этот абсолютно неэффективный проект погряз в судебных спорах? Мы говорим об облсовете, который за последние 4 года не заслушал ни одного отчета руководителя?
Мы об одном и том же облсовете говорим?
|
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|
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7462
|
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|
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5457
|
Зачем Исаков идет на выборы?
8186
|
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6051
|
Обезьяны с уставом или очередь в люстраторы
6102
|
АТО место контрастов. ФОТО
10265
|
Прокуратура остается закрытой
6794
|
Говорят, Карцев не регионал
6754
|
Наблюдения за стихийным бедствием
6744
|
Будем лечить прокуратуру вместе
6177
|
Як Фейсбук відреагував на провокацію комуністів
6949
|
Поминки по сайту мэрии
4587
|
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3001
|
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3890
|
Бедный Чернигов
6077
|
Они сделали Николаев «Будкоградом»
4575
|
Что делать Сенкевичу?
10252
|
Новый горсовет и старые песни о главном
4753
|
Марш, бюрократы!
4631
|
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|
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|
Дурацкие игры в горсовете
4331
|
Тому що послідовний
3154
|
Охота на СМИ?
9001
|
СБУ вангует?
3188
|
«Пида#асия» от мэрии
2974
|
Мусор политический обыкновенный
4272
|
О депозите замолвите слово
3163
|
Секретариада: Ночные переговоры
4476
|
Торги в горсовете: Дай им палец, они и руку откусят
3675
|
Елка у мэрии — символ застоя
3615
|
300 миллионов, которые мы потеряли
5707
|
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
3628
|
Николаевский городской совет и депутатская земельная сессия поражают
3879
|
Почему николаевская «Самопомощь» боится следовать политике Садового?
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|
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4515
|
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Где позиция лидеров фракций? Не Казакова же объявляла мэру «импичмент»
4378
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4531
|
Автостанция в прошлое
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Ходим по кругу
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