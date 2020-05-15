Непубличная зарплата директора Николаевского аэропорта

Лишний раз напоминать, кто такой Федор Барна не стану. И оценивать его менеджерские способности на должности руководителя аэропорта - тоже не стану. Здесь исключительно факты о том, как гендиректор аэропорта Барна нарушает закон.

Сразу к делу.

В декабре прошлого года я отправил запрос в Николаевский аэропорт с просьбой предоставить мне информацию о зарплате руководителя предприятия Барны, а также о количестве рейсов, которые аэропорт обслужил в 2019 году.

Идентичный запрос отправил и в аэропорт Херсона. По моему мнению, пропорция кол-ва рейсов и зарплаты двух руководителей аэропортов могут помочь ответить на вопрос: «А на своем ли месте Федор Барна?».

Ответ на запрос пришел сразу с нарушением закона - не через пять, а через десять рабочих дней.

В нем Федор Барна утверждает, что его зарплата и количество рейсов в аэропорту за 2019 год — это непубличная информация. Проще говоря — простые смертные налогоплательщики не могут знать, сколько денег раз в месяц они кидают на карту Барне в качестве зарплаты.

В этот же день аналогичный запрос отправляю губернатору Стаднику — пусть блюститель закона в области рассудит, могу ли я знать зарплату директора аэропорта. Ответил замгубернатора Гайдаржи: в ОГА такой информации нет, но ответить должен сам аэропорт. Поэтому мой запрос они переслали Барне.

На этот раз ответа от аэропорта не последовало.

Через неделю снова написал губернатору Стаднику, но уже чуть более подробно описал всю историю, как директор аэропорта Федор Барна не отвечает на публичные запросы и нарушает закон. С тех пор, прошло три полных месяца. Ни Стадник, ни Барна так и не ответили.

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1. Суд уже давно расставил точки над «i» по части того, какую информацию можно запрашивать, а какую - нет. Вот документ (п.2.4.), где ясно сказано, что мы все имеем право знать зарплату всех сотрудников коммунальных предприятий. Коим является Николаевский аэропорт.

2. Я бы и не стал писать об этом, потому что хорошо знаю: чиновникам вроде Стадника и Барны просто плевать на такую мелочь как Закон и запрос на публичную информацию. Но раз уж заговорили о Москаленко в этом ключе, то вот еще одни герои.

3. Не стал портить текст скринами документов. Все поместил в Slideshare.