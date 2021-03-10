Не жалейте флагов – пожалейте горожан: им здесь еще жить….

Вероятно, самые острые за последнее время дискуссии среди николаевских властей вызвало предложение главы Николаевской ОГА Виталия Кима установить к 30-й годовщине Независимости в Николаеве гигантский флаг стоимостью 14 миллионов гривен. Проект по установке 72-х метрового флагштока включен в проект решения областного Совета о внесении изменений в программу экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год. Целью проекта указано обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

4 марта, на заседании комиссии облсовета по вопросам АПК, начальник отдела управления персоналом, организационной и административно-хозяйственной работой УКС ОГА Елена Кругликова сообщила, что на установку стеллы и флагштока с флагом Украины и благоустройство части сквера вокруг него, хотят потратить 5 миллионов гривен из областного, и 9 миллионов гривен - из городского бюджетов. На данный момент уже ведутся предпроектные работы, сделаны геодезия и геология.

Представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в со-финансировании установки в городе флага-гиганта. Однако в тот же день, 4 марта, его однопартиец, городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в бюджете города нет средств на установку флагштока в парке «Юных героев»:

- «Деньги сейчас распределены до копейки. Невыполнение бюджета на февраль составляет 6 миллионов гривен. Поэтому возникает вопрос: откуда снимать эти деньги. Я пока не вижу, откуда снять эти средства и думаю, что сегодня этого нельзя делать вообще».

Еще один однопартиец мэра, глава планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко, предложил сэкономить деньги, установив государственный флаг над телевизионной вышкой на Спасском холме в Николаеве, высота которой достигает 204 метра. Также категорически против выделения денег из городского бюджета выступила глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева:

- «У нас действительно в Николаеве настолько много проблем, что наличие или отсутствие флага ситуацию не улучшит… Если это делать за счет не бюджета, а каких-то меценатов - ну то честь им и хвала. А в бюджет не лезьте».

В облгосадминистрации, однако, от своей идеи не отказались, и сообщили, что надеются на помощь патриотических бизнесменов и государственного бюджета. Таким образом, наметился первый в этой каденции раскол между областными и городскими органами власти по вопросу использования бюджетных средств. При этом предприниматель Максим Бревда обратил внимание на то, что на установку стеллы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области. Лично мне по этому поводу вспомнился основатель нашего города, Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин, который однажды, на вопрос, почему в построенных им городах нет ни одного посвященного ему памятника, ответил, что пусть лучше спрашивают, почему памятника нет, чем будут спрашивать, за какие такие заслуги его соорудили…

9 марта начальник городского управления культуры Юрий Любаров сообщил, что находящиеся в аварийном состоянии Шуховская водонапорная башня и здание Дома офицеров флота, будут до 1 апреля поданы на конкурсный отбор новой государственной программы «Большая реставрация». О программе «Большая реконструкция» или «Большая реставрация», которая вскоре стартует в Украине, на международном форуме «Украина 30» сообщил президент Владимир Зеленский. В ходе общения главы государства с журналистами после выступления на форуме стало известно, что в программу заложено 4 миллиарда гривен из государственного бюджета, однако «защищенных» из них только 300 миллионов. При этом, например, реконструкция Шуховской водонапорной башни может обойтись бюджету Николаева в 9 миллионов гривен – т.е. столько же, сколько ОГА сегодня просит из городского бюджета на возведение флагштока.

Я очень много сил положил на то, чтобы добиться передачи Николаеву земельного участка, на котором расположен памятник архитектуры национального значения Дом офицеров флота («Офицерское собрание») постройки 1824 года. И я призываю народных депутатов от Николаевщины поддержать включение этих бесценных для нашего города исторических объектов в государственную программу реставрации. Но даже если не удастся получить деньги из государственного бюджета, я вместе с другими николаевцами сделаю все, что в моих силах, для восстановления нашей исторической памяти - Дома офицеров флота. Как в народе говорят: - «Живем тесно, да дело-то у нас местно».