Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева выступила категорически против установки в Николаеве за счет бюджета гигантского флага стоимостью 14 миллионов.

Об этом Елена Киселева рассказала в комментарии НикВести.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации по поручению Офиса президента Украины Владимира Зеленского планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

— Я категорически против такого очковтирательства за средства налогоплательщиков. Если у людей есть какие-то грандиозные идеи с целью войти в историю или в нее вляпаться, то пусть они все свои грандиозные идеи реализуют за счет бизнеса, из которого они пришли. А деньги налогоплательщиков должны покрывать обязательные и необходимые нужды сегодняшнего дня или должны быть вложены в какое-то перспективное развитие. У нас действительно в Николаеве настолько много проблем, что наличие или отсутствие флага ситуацию не улучшит. А куда деть 9 миллионов - фракция «Европейской солидарности» будет 100% против такой гламурной идеи. Это называется не патриотизм, а псевдопатриотизм за счет налогоплательщиков. Поэтому, если есть люди и бизнес, которые хотят это сделать - пожалуйста, по инициативе главы облгосадминистрации, всех структур, кого угодно - проводите какую-то акцию, собирайте деньги и делайте. В Николаеве есть памятники культуры. Если мы не говорим о нуждах людей, о каких-то проектах социальной сферы, о том, что у нас денег на софинансирование для получения субвенции на приобретение домов семейного типа - у нас на все это нет денег. У нас нет денег на восстановление памятников культуры и архитектуры, которые сегодня есть на балансе. Я конкретно говорю про церкви, которые действительно наши памятники, здания. У нас на все это нет даже возможности посмотреть в эту сторону. А здесь идея, если это делать за счет бюджета, она бредовая. Если это делать за счет не бюджета, а каких-то меценатов - ну то честь им и хвала. А в бюджет не лезьте, - прокомментировала такую инициативу Елена Киселева.

В пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в программу экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».