В Николаевской облгосадминистрации на установку 72-метровой стелы с флагом Украины и ремонт части сквера вокруг него хотят потратить 5 миллионов гривен из облбюджета и 9 миллионов — из городского.

Об этом сказала начальник отдела управления персоналом, организационной и административно-хозяйственной работой УКС ОГА Елена Кругликова на заседании комиссии облсовета по вопросам АПК 4 марта, передает корреспондент НикВести.

— Флагшток высотой 72 метра, его будет видно отовсюду. И плюс проект еще включает благоустройство сквера вокруг. Ну то есть освещение и так далее. Стоимость проекта 14 миллионов гривен. Из областного бюджета планируется выделение 5 миллионов гривен, из бюджета города Николаева — 9 миллионов гривен. На данный момент ведутся предпроектные работы, сделана геодезия и геология, — сказала Елена Кругликова.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В свою очередь, предстаивтель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».