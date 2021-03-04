В 2018 году самый большой флаг был установлен в Днепре

Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Об этом вчера, 3 марта, во время заседания комиссии облсовета по вопросам экологии и туризма заявил предстаивтель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. Согласно данным документа, объект монументального искусства — стела с государственной символикой — планируется установить в парке «Юных героев», который ограничивается улицами Адмирала Макарова, Обсерваторной и Никольской в Заводском районе Николаева. Общая стоимость работ по реконструкции и установке флага составляет 14 миллионов гривен, депутатам предложено выделить из бюджета области 5 миллионов гривен.

Александр Мосин

В ходе обсуждения этого вопроса на комиссии Александр Мосин заявил, что за эти деньги планируется не только установить флагшток, а и провести работы по облагораживанию территории в сквере.

— Там не только флагшток, там идет облагораживание территории, там создается дополнительно сквер. И также там будет три источника финансирования: будет областной бюджет, городской бюджет и будут дополнительно государственные деньги, - сказал Александр Мосин.

При этом, он также активно отстаивал этот проект во время его обсуждения депутатами на комиссии.

Против этой инициативы на комиссии выступила, в частности, депутат от партии «За майбутнє» Алена Карая. По ее мнению, это не оправданная сумма для

— Люди выживают! Людям не за что платить ни за коммунальные услуги, ни за еду, а мы будем строить флагштоки! Ну это…. Мы против установки флагштока за такую стоимость. Мне все равно, какие работы там будут проводиться! У нас люди выживают!, - сказала Алена Карая.

Также на комиссии прозвучало, что «избиратели не поймут» решения об установке флага-гиганта за 14 миллионов гривен.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».