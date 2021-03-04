Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга 3 марта, передают НикВести.

Игорь Кузьмин отметил, что это будет совместным проектом с Николаевским горсоветом, а часть парка «Юных героев» реконструируют и установят там еще другие малые архитектурные объекты.

— Это совместный проект наш с городским советом по реконструкции части парка «Юных героев» и парка им. Шевченко. Мы планируем там установить стелу с государственным флагом. Стелла будет высотой 72 метра. Это не будет флагшток, потому что флагштоков у нас в городе хватает. Это больше будет арт-объект с реконструкцией части этого парка. Планируем, что там будут архитектурные объекты малой формы. Пока держим в секрете, потому что в стадии разработки проект. Это будет подсветка, это будет то место, где можно отдохнуть. Мы часто возлагаем цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Надеемся, что это станет знаковым объектом для нашего города и области. Тем более это такое место, где рядом расположена обсерватория, гимназия. И это, наверное, почти наивысшая точка Николаева. И можно будет увидеть этот флаг со всех сторон нашего города, и въезжающие в город с двух мостов... это будет очень приятно видеть такой арт-объект на территории Николаева, — сказал Игорь Кузьмин.

Как сообщалось, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен.