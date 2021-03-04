Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Об этом он написал в комментариях к посту депутата облсовета Алены Карой в Facebook.

Максим Бревда отметил, что проект интересный и ранее подобные идеи уже озвучивались, однако он не понимает, почему на один флаг хотят потратить больше средств, чем заложили на развитие туризма во всей области.

— Если память не изменяет, то, вроде, был проект на гражданском бюджете с флагами национальных обществ. Там на открытие приезжают послы и, в целом, Идея интересная. Не люблю критиковать проекты, не вникал в него, возможно, это и неплохой проект, но не сейчас, наверное, когда не хватает финансирования. А то выходит на один флаг бюджет больше, чем на все развитие туризма области, — написал Максим Бревда.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В свою очередь, предстаивтель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».