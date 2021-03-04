Флаг Украины за 14 миллионов гривен в Николаеве поручили установить в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует протокольное решение по результатам селекторного совещания руководства ОГА с Офисом Президента, которое прошло 11 января. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции НикВести.

По результатам этого совещания главам облгосадминистраций поручено с целью подготовки к празднованию Дня государственного флага Украины в 2021 году обеспечить реализацию проекта по установке в городах областного значения самого большого государственного флага Украины в области.

Помимо этого, облгосадминистрациям поручено определить знаковый объект на территории области, строительство или реконструкция которого будет осуществлена в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Помимо Николаевской области, соответствующее поручение получили также главы других регионов Украины.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

В пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в программу экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».