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В январе 2020 года средняя заработная плата в Николаевской области составила 10525 гривен.
Об этом свидетельствуют данные регионального управления Государственной службы статистики.
Отметим, что в сводках Госстата используется информация об официальных окладах на предприятиях, где трудоустроено от 10 человек. Также речь идет о номинальной зарплате с учетом налоговых и других отчислений. Таким образом, согласно официальной статистике, «чистыми» в среднем по области получают 8,5 тысяч гривен.
Самые высокие зарплаты — у работников сферы газо-, паро-, электроснабжения (22,7 тысячи гривен). На второй позиции — сфера логистики (13,7 тысячи), на третьей — профессиональная, научная и техническая деятельность (12,8 тысячи).
Наиболее низкий оклад получают работники общепита и гостинничного бизнеса (5,9 тысячи гривен), спорта и культуры (6,3 тысячи), работники медицины и соцработники (6,8 тысячи).
Согласно данным Госстата, в январе 2020 года средняя зарплата по Украине составила 10727 гривен, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года по стране выросла на 12,5%.
Ранее сообщалось, что с начала года средняя заработная плата в Николаевской области снизилась на 18%.
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В январе 2020 года средняя заработная плата в Николаевской области составила 10525 гривен.
Об этом свидетельствуют данные регионального управления Государственной службы статистики.
Отметим, что в сводках Госстата используется информация об официальных окладах на предприятиях, где трудоустроено от 10 человек. Также речь идет о номинальной зарплате с учетом налоговых и других отчислений. Таким образом, согласно официальной статистике, «чистыми» в среднем по области получают 8,5 тысяч гривен.
Самые высокие зарплаты — у работников сферы газо-, паро-, электроснабжения (22,7 тысячи гривен). На второй позиции — сфера логистики (13,7 тысячи), на третьей — профессиональная, научная и техническая деятельность (12,8 тысячи).
Наиболее низкий оклад получают работники общепита и гостинничного бизнеса (5,9 тысячи гривен), спорта и культуры (6,3 тысячи), работники медицины и соцработники (6,8 тысячи).
Согласно данным Госстата, в январе 2020 года средняя зарплата по Украине составила 10727 гривен, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года по стране выросла на 12,5%.
Ранее сообщалось, что с начала года средняя заработная плата в Николаевской области снизилась на 18%.