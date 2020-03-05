В январе 2020 года средняя заработная плата в Николаевской области составила 10525 гривен.

Об этом свидетельствуют данные регионального управления Государственной службы статистики.

Отметим, что в сводках Госстата используется информация об официальных окладах на предприятиях, где трудоустроено от 10 человек. Также речь идет о номинальной зарплате с учетом налоговых и других отчислений. Таким образом, согласно официальной статистике, «чистыми» в среднем по области получают 8,5 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты — у работников сферы газо-, паро-, электроснабжения (22,7 тысячи гривен). На второй позиции — сфера логистики (13,7 тысячи), на третьей — профессиональная, научная и техническая деятельность (12,8 тысячи).

Наиболее низкий оклад получают работники общепита и гостинничного бизнеса (5,9 тысячи гривен), спорта и культуры (6,3 тысячи), работники медицины и соцработники (6,8 тысячи).

Согласно данным Госстата, в январе 2020 года средняя зарплата по Украине составила 10727 гривен, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года по стране выросла на 12,5%.

Ранее сообщалось, что с начала года средняя заработная плата в Николаевской области снизилась на 18%.