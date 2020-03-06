Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает уровень падения валового внутреннего продукта в январе 2020 года в 0,5%.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства, передает «Экономическая Правда».

С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

Как результат, в январе 2020 года уменьшение сводного индекса производства составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%.

«Действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопившихся проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года», — говорится в обзоре.

В 2020 году, как отметили в министерстве, продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов.

ЭП отмечает, что сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года.

Ранее представитель МВФ заявил, что Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост ВВП на 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.