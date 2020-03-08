На Львовщине пограничники обнаружили у водителя микроавтобуса 500 тысяч евро и почти 240 тысяч долларов, которые незаконно пытался провезти через границу 37-летний гражданин Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Мерседес» в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов», пограничники заметили, что водитель нервничает и приняли решение детально осмотреть автомобиль.

— Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличку в размере около 240 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. Деньги были заботливо расфасованные в герметичные полиэтиленовые пакеты, - сказано в сообщении.

В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

Напомним, во время проведения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области служебная собака, обученная находить наркотики, среагировала на автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины, направлявшегося в РФ.