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Об этом пшет Громадське.
Такое решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией. Таким образом, предварительное соглашение о сокращении добычи нефти (чтобы сдержать снижение цен) заканчивается в марте, а нового договора нет.
По данным агентства, Эр-Рияд направил клиентам в Азии, США и Европе предложения о значительных скидках, чтобы заставить их покупать именно саудовскую нефть. Государственная компания Saudi Aramco уже разослала клиентам документ, в котором сообщает о снижении цен на 6-8 долларов за баррель, этот документ есть в распоряжении Bloomberg.
Учитывая то, что вспышка коронавируса и так снизила спрос на нефть, такие действия Эр-Рияда могут «создать хаос» на рынке нефти.
— Саудовская Аравия сейчас на самом деле вступает в полную ценовую войну, — говорит Иман Нассери, руководитель программ Ближнего Востока консалтинговой компании FGE.
Нефтяные трейдеры, с которыми пообщался Bloomberg, считают, что цель таких действий Саудовской Аравии — помешать России продавать свою нефть в Европе и вернуть ее за стол переговоров.
Напомним, 6 марта ОПЕК и Россия не смогли договориться о новом соглашении по ограничению добычи нефти, что повлекло обрушение цены на нефть Brent на 9,4% — до 45,27 доллара за баррель.
После этого обвалились и акции саудовского государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco — на 9%.
Напомним, цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть.
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Об этом пшет Громадське.
Такое решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией. Таким образом, предварительное соглашение о сокращении добычи нефти (чтобы сдержать снижение цен) заканчивается в марте, а нового договора нет.
По данным агентства, Эр-Рияд направил клиентам в Азии, США и Европе предложения о значительных скидках, чтобы заставить их покупать именно саудовскую нефть. Государственная компания Saudi Aramco уже разослала клиентам документ, в котором сообщает о снижении цен на 6-8 долларов за баррель, этот документ есть в распоряжении Bloomberg.
Учитывая то, что вспышка коронавируса и так снизила спрос на нефть, такие действия Эр-Рияда могут «создать хаос» на рынке нефти.
— Саудовская Аравия сейчас на самом деле вступает в полную ценовую войну, — говорит Иман Нассери, руководитель программ Ближнего Востока консалтинговой компании FGE.
Нефтяные трейдеры, с которыми пообщался Bloomberg, считают, что цель таких действий Саудовской Аравии — помешать России продавать свою нефть в Европе и вернуть ее за стол переговоров.
Напомним, 6 марта ОПЕК и Россия не смогли договориться о новом соглашении по ограничению добычи нефти, что повлекло обрушение цены на нефть Brent на 9,4% — до 45,27 доллара за баррель.
После этого обвалились и акции саудовского государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco — на 9%.
Напомним, цены на нефть снижаются пятую сессию подряд, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть.