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На фоне падения цен на нефть и фондовых индексов цена на золото на торгах 9 марта поднялась до 1700 долларов за унцию.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Цена на золото пересекла отметку в 1700 долларов за унцию впервые с декабря 2012 года.
На закрытии европейских бирж, 9 марта, цены на золото перешли к незначительному снижению, составив 1668,41 долларов за унцию.
Напомним, по результатам торгов 9 марта мировые фондовые индексы рекордно обвалились.
После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.
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На фоне падения цен на нефть и фондовых индексов цена на золото на торгах 9 марта поднялась до 1700 долларов за унцию.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Цена на золото пересекла отметку в 1700 долларов за унцию впервые с декабря 2012 года.
На закрытии европейских бирж, 9 марта, цены на золото перешли к незначительному снижению, составив 1668,41 долларов за унцию.
Напомним, по результатам торгов 9 марта мировые фондовые индексы рекордно обвалились.
После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.