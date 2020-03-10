На фоне падения цен на нефть и фондовых индексов цена на золото на торгах 9 марта поднялась до 1700 долларов за унцию.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Цена на золото пересекла отметку в 1700 долларов за унцию впервые с декабря 2012 года.

На закрытии европейских бирж, 9 марта, цены на золото перешли к незначительному снижению, составив 1668,41 долларов за унцию.

Напомним, по результатам торгов 9 марта мировые фондовые индексы рекордно обвалились.

После обвала нефтяных котировок резко упали ведущие азиатские, европейские и американские индексы, торги в США впервые с 2008 года были приостановлены на 15 минут.