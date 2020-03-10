Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Николаевгаз» собирается потратить 300 тысяч на закупку тетрадей, ручек, маркеров, скотча, скрепок, зажимов для бумаги и прочих канцелярских товары.

Информация о тендере опубликована на сайте публичных закупок ProZorro.

Предприятие 3 марта объявило торги на закупку офисного оборудования и различных канцелярских принадлежностей с ожидаемой стоимостью 300 тысяч гривен.

Отметим, подрядчик должен будет поставить 703 биндера по 12 штук (зажимы для бумаги), сотни блокнотов, боксов для бумаги, 891 тетрадь, также сотни корректоров, маркеров, пачек бумаги, папок бумаги, гелевых ручек, упаковок скотча, стержней и прочие канцелярские товары.

Ранее сообщалось, что Акционерное общество «Оператор газораспределительной системы «Николаевгаз» собирается потратить 700 тысяч гривен на покупку кабелей и проводов.