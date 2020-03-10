Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что «Укравтодор» заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Южнобугского (Варваровского) моста на баланс государства.

Об этом шла речь во время встречи представителей Николаевской области с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, написал Александр Сенкевич в Facebook.

Он также добавил, что, со своей стороны, Департамент ЖКХ Николаевского горсовета и коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» тоже готовят необходимую техническую документацию для передачи целостного имущественного комплекса.

«Еще раз напомню, что ремонт Варваровского моста — очень дорогой проект. Мы вместе с депутатами передаем мост на баланс государства, чтобы ускорить ремонт объекта и привлечь к этому процессу государственные средства», — написал Александр Сенкевич.

Напомним, городской голова также сообщил, что к концу 2020 года должна быть разработана проектная документация на строительство так называемого «японского» моста через Южный Буг.

Также напомним, что 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс «Укравтодора» Ингульский, Варваровский и Широкобальский мосты.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.