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Компания Aston Martin снова опубликовала серию официальных фото, чтобы напомнить о тестах гиперкара Valkyrie.
В отличие от первых купе, которые тестировались на автодроме в Сильверстоуне, новые экземпляры выкрашены в темно-синий цвет, пишет Новое время.
Поставки товарных гиперкаров покупателям начнутся уже во второй половине нынешнего года. Тираж Valkyrie будет строго ограничен: Aston Martin планирует построить лишь 150 машин (включая 25 трековых купе AMR Pro) несмотря на то, что в фирме чувствуют более серьезную заинтересованность рынка.
Глава компании Aston Martin Энди Палмер заявлял, что компания могла бы собрать до 900 экземпляров Valkyrie, хотя оценивается гиперкар почти в три млн евро.
Aston Martin Valkyrie оснащается 6,5-литровым V12 Cosworth, который даже без наддува способен развивать 1 014 л.с. и раскручиваться до 11 000 об/мин, и электромотором вкупе с системой рекуперации. Общая отдача силовой установки — 1 176 л.с. и 900 Нм.
У такого решения есть и обратная сторона: мотор придется ремонтировать каждые 100 тыс. км. Владельцам Valkyrie придется обращаться на сервисные станции, где блок цилиндров будут проверять на наличие трещин и при необходимости восстанавливать. Регулярной замене подлежат также поршни и клапаны.
Также отмечается, что компания Aston Martin отложила и, возможно, даже отказалась от планов принять участие в гонках на Valkyrie в новом классе гиперкаров в Ле-Мане, несмотря на то, что ранее планировала это сделать.
Компания Aston Martin снова опубликовала серию официальных фото, чтобы напомнить о тестах гиперкара Valkyrie.
В отличие от первых купе, которые тестировались на автодроме в Сильверстоуне, новые экземпляры выкрашены в темно-синий цвет, пишет Новое время.
Поставки товарных гиперкаров покупателям начнутся уже во второй половине нынешнего года. Тираж Valkyrie будет строго ограничен: Aston Martin планирует построить лишь 150 машин (включая 25 трековых купе AMR Pro) несмотря на то, что в фирме чувствуют более серьезную заинтересованность рынка.
Глава компании Aston Martin Энди Палмер заявлял, что компания могла бы собрать до 900 экземпляров Valkyrie, хотя оценивается гиперкар почти в три млн евро.
Aston Martin Valkyrie оснащается 6,5-литровым V12 Cosworth, который даже без наддува способен развивать 1 014 л.с. и раскручиваться до 11 000 об/мин, и электромотором вкупе с системой рекуперации. Общая отдача силовой установки — 1 176 л.с. и 900 Нм.
У такого решения есть и обратная сторона: мотор придется ремонтировать каждые 100 тыс. км. Владельцам Valkyrie придется обращаться на сервисные станции, где блок цилиндров будут проверять на наличие трещин и при необходимости восстанавливать. Регулярной замене подлежат также поршни и клапаны.
Также отмечается, что компания Aston Martin отложила и, возможно, даже отказалась от планов принять участие в гонках на Valkyrie в новом классе гиперкаров в Ле-Мане, несмотря на то, что ранее планировала это сделать.