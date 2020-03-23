Пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.

Об этом в интервью BBC заявил генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа, передаёт РБК-Украина.

По его словам, на сегодня экономический шок уже превысил последствия финансового кризиса. Он также отметил, что многие страны выдают желаемое за действительное заявлениями, что им быстро удастся оправиться от коронавируса. Гурриа подчеркнул, что недавние прогнозы о двукратном сокращении роста мировой экономики до 1,5% выглядят слишком оптимистичными.

— Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться, - рассказал Хосе Анхель Гурриа.

Напомним, что в понедельник, 23 марта, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.