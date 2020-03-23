В понедельник, 23 марта, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

— Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения, — написал Илья Емец.

При этом Емец отметил, что перед голосованием все нардепы должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.