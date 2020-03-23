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В понедельник, 23 марта, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Об этом он написал на своем Telegram-канале.
— Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения, — написал Илья Емец.
При этом Емец отметил, что перед голосованием все нардепы должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
Ранее сообщалось, что компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В понедельник, 23 марта, глава Минздрава Илья Емец призвал Верховную Раду поддержать введение в стране режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Об этом он написал на своем Telegram-канале.
— Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения, — написал Илья Емец.
При этом Емец отметил, что перед голосованием все нардепы должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
Ранее сообщалось, что компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.