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Компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
Об этом сообщает УНИАН.
— Сегодня вирусологическая референс-лаборатория получила благотворительную помощь от компании Biopharma. Это приборы, которые позволят быстро проводить лабораторную диагностику на коронавирус. Вместе с оборудованием мы получили наборы тест-систем, необходимую реагентику и все необходимые составляющие, - говорит заместитель гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Людмила Черненко.
Референс-лаборатория МОЗ получает результаты тестирования на коронавирус из регионов.
— Если две недели назад приходило до нескольких десятков образцов в сутки, сегодня мы получаем пробы сотнями. Поэтому помощь очень своевременная, можно эффективно использовать и персонал, и лабораторию, и представленные реагенты, - говорит заведующая лабораторией Ирина Демчишина.
Оборудование позволяет готовить пробы и проводить ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция, подтвержденный способ определения коронавируса - прим.).
— Для эффективного лечения больных необходимо максимально быстро установить диагноз. Сегодня коронавирусная инфекция еще слабо изучена, но понятно одно: только ПЦР-анализ дает четкий и точный результат, чем конкретно болеет человек, чтобы сделать лечение максимально эффективным, - говорит глава наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко.
По его словам, оборудование, которое стоит около 6 миллионов гривен, позволяет проводить до 2 тысяч проверок в сутки.
В борьбу с коронавирусом включился бизнес всех уровней.
— Наша задача сейчас помочь украинцам побороть коронавирус и вернуться на свои рабочие места, к обычному образу жизни. Большой бизнес должен восстановить производство, зарабатывать деньги, создавать ценность и двигать экономику. Люди - жить как раньше, − уверен глава компании UFuture Василий Хмельницкий. − Рад, что много бизнесменов на разных уровнях помогают бороться с этой проблемой. Уверен, что вместе мы победим коронавирус и точно преодолеем кризис, - говорится в сообщении.
Также компании UFuture и Biopharma подарили аппараты искусственной вентиляции легких третьей инфекционной больнице Белой Церкви, опорному медучреждению области.
Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.
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Компании UFuture и Biopharma передали вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ оборудование, позволяющее проводить до 2 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
Об этом сообщает УНИАН.
— Сегодня вирусологическая референс-лаборатория получила благотворительную помощь от компании Biopharma. Это приборы, которые позволят быстро проводить лабораторную диагностику на коронавирус. Вместе с оборудованием мы получили наборы тест-систем, необходимую реагентику и все необходимые составляющие, - говорит заместитель гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Людмила Черненко.
Референс-лаборатория МОЗ получает результаты тестирования на коронавирус из регионов.
— Если две недели назад приходило до нескольких десятков образцов в сутки, сегодня мы получаем пробы сотнями. Поэтому помощь очень своевременная, можно эффективно использовать и персонал, и лабораторию, и представленные реагенты, - говорит заведующая лабораторией Ирина Демчишина.
Оборудование позволяет готовить пробы и проводить ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция, подтвержденный способ определения коронавируса - прим.).
— Для эффективного лечения больных необходимо максимально быстро установить диагноз. Сегодня коронавирусная инфекция еще слабо изучена, но понятно одно: только ПЦР-анализ дает четкий и точный результат, чем конкретно болеет человек, чтобы сделать лечение максимально эффективным, - говорит глава наблюдательного совета Biopharma Константин Ефименко.
По его словам, оборудование, которое стоит около 6 миллионов гривен, позволяет проводить до 2 тысяч проверок в сутки.
В борьбу с коронавирусом включился бизнес всех уровней.
— Наша задача сейчас помочь украинцам побороть коронавирус и вернуться на свои рабочие места, к обычному образу жизни. Большой бизнес должен восстановить производство, зарабатывать деньги, создавать ценность и двигать экономику. Люди - жить как раньше, − уверен глава компании UFuture Василий Хмельницкий. − Рад, что много бизнесменов на разных уровнях помогают бороться с этой проблемой. Уверен, что вместе мы победим коронавирус и точно преодолеем кризис, - говорится в сообщении.
Также компании UFuture и Biopharma подарили аппараты искусственной вентиляции легких третьей инфекционной больнице Белой Церкви, опорному медучреждению области.
Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.