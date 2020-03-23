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В Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.
— По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Всего в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.
Коронавирусная болезнь обнаружена в Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 5 случаев, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный), Львовская область - 2 случая, Тернопольская область - 1 случай, Черкасская область - 1 случай, Киев - 29 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, в Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.
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В Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.
— По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Всего в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 26 новых случаев.
Коронавирусная болезнь обнаружена в Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 5 случаев, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный), Львовская область - 2 случая, Тернопольская область - 1 случай, Черкасская область - 1 случай, Киев - 29 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, в Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.