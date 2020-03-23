В Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

В ОГА отмечают, что по состоянию на 9:00 23 марта 2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.

- Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 25 образцов на исследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные. Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины 12 образцов, - сказано в сообщении.

Напомним, начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал о том, что следует делать людям при симптомах вирусного заболевания, когда стоит звонить в службу 103 и что делать людям, которые по какой-то причине не заключили декларации с семейным врачем.