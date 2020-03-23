|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
В Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
В ОГА отмечают, что по состоянию на 9:00 23 марта 2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.
- Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 25 образцов на исследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные. Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины 12 образцов, - сказано в сообщении.
Напомним, начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал о том, что следует делать людям при симптомах вирусного заболевания, когда стоит звонить в службу 103 и что делать людям, которые по какой-то причине не заключили декларации с семейным врачем.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
В Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.
В ОГА отмечают, что по состоянию на 9:00 23 марта 2020 года в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.
- Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 25 образцов на исследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные. Ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины 12 образцов, - сказано в сообщении.
Напомним, начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал о том, что следует делать людям при симптомах вирусного заболевания, когда стоит звонить в службу 103 и что делать людям, которые по какой-то причине не заключили декларации с семейным врачем.