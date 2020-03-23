Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев рассказал о том, что следует делать людям при симптомах вирусного заболевания, когда стоит звонить в службу 103 и что делать людям, которые по какой-то причине не заключили декларации с семейным врачем.

Об этом Павел Георгиев рассказал во время пресс-конференции в Николаевской ОГА, которая прошла в субботу, 21 марта, сообщают НикВести.

В случае, если человек обнаружил у себя симптомы заболевания, ему следует позвонить своему семейному врачу, который назначит лечение и будет следить за самочувствием пациента.

— Человек звонит своему семейному врачу. Семейный врач общается и выясняет состояние. Пациент получает рекомендации. пациент с температурой, с какими-то легкими проявлениями вирусной инфекции не должен выходить из дому, идти в поликлиники и заражать людей. Он получает от семейного врача полную информацию о дальнейшем поведении, о следующем выходе на связь, - сказал Павел Георгиев.

В службу 103 следует звонить в случае дальнейшего ухудшения состояния здоровья. Павел Георгиев рассказал о процедуре доставки больного в инфекционную больницу в Николаеве.

— Только в случае, если состояние пациента ухудшается, он имеет возможность и право позвонить на 103. Там есть больше 10 обученых фельдшеров-диспетчеров, которые работают в круглосуточном режиме, выясняют анамнез «что, где, как, связь какую-то с какой-то страной». После этого принимается решение, что туда должна выехать экстренная помощь. Она выезжает в полной боевой комплектации, в плане индивидуальной защиты, эвакуирует пациента в инфекционную больницу. По дороге в режиме телефонной связи инфекционная больница знает, что везут пациента, он завозится, изолируется в отдельный бокс. Пациент заходит с улицы. Дальше уже внутри палаты врачи проводят весь необходимый перечень лечебно-диагностических мероприятий, включающих забор материала и отправку в центральную референс-лабораторию, - рассказал Павел Георгиев.

По его словам, в Николаевской областной инфекционной больнице есть 150 койко-мест для больных коронавирусом. В случае полной загрузки этой больницы будет задейстсована городская больница №1 Николаева. Там есть 210 коек. Дальше по списку идет Первомайская центральная районная больница, которая, в случае необходимости может стать госпиталем, а также Баштанская районная больница и Южноукраинская городская больница.

— Два дня назад издан приказ совместный городского управления здравоохранения и областного управления здравоохранения. Согласно этих приказов, исходя из рекомендаций главного санитарного врача Украины, министра здравоохранения у нас ограничены плановые госпитализации в стационары, проведена большая информационная работа, чтобы пациенты не приходили в поликлиники, а максимально связывались со своими семейными врачами, не выходили на улицы, не приходили в наши центры ПСМД и не перезаражали друг друга любой инфекцией, и не только этой. И в случае необходимости любая другая больница может в определенное время становиться инфекционным госпиталем. И больницы частные тоже могут стать инфекционными больницами и начинают работать по этому же принципу. Я очень надеюсь, что мы все закончим на этапе такой вот серьезной подготовки к этому недугу, - рассказал Павел Георгиев.

По словам начальника облздрава, на сегодня 72% жителей Николаевской области заключили декларации с семейными врачами.

— 72% - это последняя информация по Николаеву и области, она одинаковая. Этот процесс, заключение деклараций, длится уже почти 2 года. 2 года идет беспрерывная кампания по уговариванию, рассказыванию, что люди, пожалуйста, заключайте договоры. Согласно действующего законодательства, с 1 января 2019 года человек, который не имеет семейного врача, получает только неотложную помощь. Но для того, чтобы сегодня эти люди не остались без помощи во всех пунктах оказания первичной помощи Николаева открыты отдельные окна с соблюдением всех норм противоэпидемических мероприятий, где каждый желающий может прийти, и ему быстро с его паспортом и кодом в оперативной порядке, стоят специально обученные люди с ноутбуками, и будут все делать для этих людей. Пожалуйста, пусть приходят, медики готовы сегодня оказывать всем помощь, кто не подумал о себе своевременно. То же самое по области. По области еще немного сложнее, потому что не хватает, к сожалению, есть дефицит врачей на первичке, дефицит есть по всей Украине. И, к сожалению, пока ситуация не способствует тому, чтобы эта ситуация улучшалась. Но ситуация, какая есть. Будем делать все, чтобы максимально оказывать помощь нашим пациентам, спасать их жизни, - рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.

В своем видеологе на YouTube главврач Николаевской областной инфекционной больнице Светлана Федорова посоветовала николаевцам иметь дома запас лекарства на случая заболевания на ОРВИ. В случае заболевания она просит не идти к семейному врачу, а связаться с ним по телефону и получить все консультации.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.