Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.

Об этом он рассказал вчера, 21 марта, во время пресс-конференции в Николаевской ОГА.

Главный санврач отметил, что в Италии из-за не вовремя введенных ограничений коронавирус распространился и его жертвами стали сотни людей, однако в странах, где были приняты превентивные меры, этого не произошло.

— Всегда эпидпроцесс подлежит определенному наблюдению и выводам. Посмотрите на Италию, почему произошло то, что произошло? По заключению Всемирной организации здравоохранения, причиной такой смертности в Италии — несвоевременное введение ограничительных карантинных мероприятий и изоляции. И вариант Японии, которая смогла своевременно включить механизмы, которые помогли предупредить ситуацию, - заявил Владимир Клочко.

Он добавил, что противоэпидемические процессы власти сейчас направлены на «спасение вашего здоровья и ваших жизней».

— Сегодня те процессы, гигиенические, противоэпидемические, которые вам рекомендует власть, они направлены именно на спасение вашего здоровья и ваших жизней, - подытожил Владимир Клочко.

Начальница управления Государственного надзора по соблюдению санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко также отметила, что основной сейчас является профилактика коронавируса и сегодня жителям области не стоит паниковать и боятся.

— Главное наше задание сегодня — это именно профилактическое направление. Если мы не разграничим контакты, то ситуация может выйти из-под контроля. Многие знают про коронавирус и понимают, что темпы нарастания инфекции очень быстрые. В связи с этим было принято много мер, которые вызывают резонанс. Но сегодня нельзя боятся, не надо паники, - рассказала Лариса Бурденко.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.