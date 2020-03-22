Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом глава Николаевской ОГА сказал вчера, 21 марта, во время своей пресс-конференции.

— Хочу призвать всех жителей области не паниковать, оставаться дома, соблюдать рекомендованные меры предосторожности, в том числе информационной гигиены. Особенно это касается людей преклонного возраста. Используйте официальную информацию, не распространяйте слухи и недостоверную информацию. Каждый день, два раза в день областная государственная администрация на своей странице в социальной сети Facebook и на официальном сайте публикует информацию о состоянии заболеваемости на коронавирус на территории области. Используйте эту информацию и активно распространяйте ее, - сказал Александр Стадник.

Он также обратился к тем, кто недавно вернулся из-за границы с просьбой соблюдать правила самоизоляции, поскольку эти люди, в первую очередь, могут быть источниками распространения заболевания.

— Обращаюсь с просьбой к лицам, которые вернулись из стран наибольшего риска, соблюдать правила самоизоляции, не подвергайте опасности жителей области. Помните, что за несоблюдение карантинных мер предусмотрена уголовная ответственность. Прошу СМИ активно распространять не только информацию о количестве заболевших или неподтвержденную информацию об инфекции, но и информацию с разъяснительными материалами, которые уберегут людей от инфицирования. Сейчас мы должны объединить все усилия для недопущения распространения инфекции на территории Николаевщины, - сказал губернатор.

Отметим, что в Николаевской области на данный момент не обнаружено ни одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус. У 9 человек ожидаются результаты их анализов.

Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.