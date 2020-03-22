В Николаевской области по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня года не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус. У 9 человек ожидаются результаты их образцов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 22 образца на обследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные.

Напомним, что в Италии 20% медперсонала заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.