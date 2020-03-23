Кабинет Министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 23 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Запрет на экспорт спирта этилового и других дистиллятов, кроме биоэтанола и напитков полученных путем перегонки, будет действовать до 1 июня.

«Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт», — прокомментировал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решение, принятое в рамках карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

Таким образом, спиртом будут обеспечены, в первую очередь, потребности медицинской системы. В частности, спиртом в достаточном количестве будут обеспечены отечественные медицинские предприятия и производители антисептических средств.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.