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Кабинет Министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 23 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Запрет на экспорт спирта этилового и других дистиллятов, кроме биоэтанола и напитков полученных путем перегонки, будет действовать до 1 июня.
«Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт», — прокомментировал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решение, принятое в рамках карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.
Таким образом, спиртом будут обеспечены, в первую очередь, потребности медицинской системы. В частности, спиртом в достаточном количестве будут обеспечены отечественные медицинские предприятия и производители антисептических средств.
Напомним, Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.
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Кабинет Министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 23 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Запрет на экспорт спирта этилового и других дистиллятов, кроме биоэтанола и напитков полученных путем перегонки, будет действовать до 1 июня.
«Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт», — прокомментировал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решение, принятое в рамках карантинных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.
Таким образом, спиртом будут обеспечены, в первую очередь, потребности медицинской системы. В частности, спиртом в достаточном количестве будут обеспечены отечественные медицинские предприятия и производители антисептических средств.
Напомним, Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.