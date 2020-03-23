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Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры со ссылкой на профильного министра Владислава Криклия.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
По его словам, правительство приняло это важное решение на заседании в понедельник для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств, одновременного снижения мобильности населения и сокращения скоплений людей в аптеках.
Глава Мининфраструктуры отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, в частности пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.
«Нужно отметить, что разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено», - отмечается в сообщении министерства.
Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе такие как «Нова Пошта», Justin, «Деливери», «Делфаст», «Европошта», а также ряд ФЛП.
Ранее сообщалось, что каждая четвертая семья в Николаевской области сообщила, что не может удовлетворить потребность в медицинской помощи, покупке лекарств и медицинского оборудования из-за их высокой стоимости.
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Кабинет министров Украины разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры со ссылкой на профильного министра Владислава Криклия.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.
По его словам, правительство приняло это важное решение на заседании в понедельник для улучшения доступности и удобства получения лекарственных средств, одновременного снижения мобильности населения и сокращения скоплений людей в аптеках.
Глава Мининфраструктуры отметил, что таким образом правительство регулирует вопросы обеспечения населения, в частности пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина.
«Нужно отметить, что разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, хранение которых в Украине запрещено», - отмечается в сообщении министерства.
Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе такие как «Нова Пошта», Justin, «Деливери», «Делфаст», «Европошта», а также ряд ФЛП.
Ранее сообщалось, что каждая четвертая семья в Николаевской области сообщила, что не может удовлетворить потребность в медицинской помощи, покупке лекарств и медицинского оборудования из-за их высокой стоимости.