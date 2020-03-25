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Компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, – говорится в заявлении.
Министерство получило грант от Google в размере 550 тысяч долларов для ведения поисковой кампании«в рамках приоритетизации официальных источников информации».
В ведомстве добавили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.
Напомним, что Итальянский бренд Prada решил производить медицинскую спецодежду и маски на фоне вспышки коронавируса в Италии.
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Компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине, – говорится в заявлении.
Министерство получило грант от Google в размере 550 тысяч долларов для ведения поисковой кампании«в рамках приоритетизации официальных источников информации».
В ведомстве добавили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.
Напомним, что Итальянский бренд Prada решил производить медицинскую спецодежду и маски на фоне вспышки коронавируса в Италии.