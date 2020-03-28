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Украина рассчитывает расширить программу сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.
— Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до восьми миллиардов долларов. Вместе со Всемирным банком, с ЕБРР можем получить минимум 10 миллиардов долларов США , — сказал Глава государства в комментарии журналистам после заседания фракции «Слуга народа».
Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.
— Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно - никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый «быстрый транш» в размере до двух миллиардов долларов, и эти средства сразу поступят в государственный бюджет.
Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что если кредитная программа Международного валютного фонда для Украины не будет утверждена, то стране гарантирован дефолт.
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Украина рассчитывает расширить программу сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.
— Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до восьми миллиардов долларов. Вместе со Всемирным банком, с ЕБРР можем получить минимум 10 миллиардов долларов США , — сказал Глава государства в комментарии журналистам после заседания фракции «Слуга народа».
Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.
— Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно - никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый «быстрый транш» в размере до двух миллиардов долларов, и эти средства сразу поступят в государственный бюджет.
Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что если кредитная программа Международного валютного фонда для Украины не будет утверждена, то стране гарантирован дефолт.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль