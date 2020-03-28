Украина рассчитывает расширить программу сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

— Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до восьми миллиардов долларов. Вместе со Всемирным банком, с ЕБРР можем получить минимум 10 миллиардов долларов США , — сказал Глава государства в комментарии журналистам после заседания фракции «Слуга народа».

Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.

— Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно - никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый «быстрый транш» в размере до двух миллиардов долларов, и эти средства сразу поступят в государственный бюджет.

Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что если кредитная программа Международного валютного фонда для Украины не будет утверждена, то стране гарантирован дефолт.