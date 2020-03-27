Если кредитная программа Международного валютного фонда для Украины не будет утверждена, стране гарантирован дефолт.

Об этом в программе« Большое интервью» на телеканале« Украина 24 »27 марта заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба политической силы.

— Без рограммы Международного валютного фонда мы точно получим дефолт. Это экономический и политический крах, — сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что, по его данным, с 20 февраля до 20 марта впервые за очень долгое время было зафиксировано большее количество тех, кто приехал в Украину, чем тех, кто уехал.

— Приехало значительное количество людей, которые не имеют здесь работы, и которые, потеряв работу в Европе, потеряли возможность пересылать в Украину и 12 миллиардов долларов, которые мы получали в год от людей, которые работают за рубежом, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Это, по словам Арсения Яценюка, повлияет и на потребительский рынок внутри страны, и на стабильность валютного курса.

Кроме безработицы, одним из главных рисков Арсений Яценюк назвал падение экономики.

— Это уже факт, падение экономики будет. Размер падение будет зависеть только от антикризисных мер, в том числе глобальных, — сказал Арсений Яценюк.

Еще один риск - падение курса национальной валюты и, как следствие - рост цен.

— Если будет объявлен дефолт, я не знаю, какой будет курс гривны. Эксперты говорят о 35-40 гривнах за доллар. Я позволю себе с ними не согласиться. Потому что после объявления дефолта в других странах - там было и 200, и 300% удешевления национальной валюты, — заявил Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк пояснил, что когда падает стоимость национальной денежной единицы, начинают расти и цены.

— Когда эти три элемента появляются - падение экономики, курс, рост цен, безработица - это за собой влечет падение доходов государственного бюджета. А это уже спираль, — подчеркнул Арсений Яценюк.

После достижения договоренностей Украина сможет получить первый транш МВФ в размере 2-2,5 миллиарда долларов непосредственно в бюджет. После этого у государства появится возможность получить 500 миллионов от Европейского Союза, которые привязаны к программе с Международным валютным фондом. А также 1 миллиард долларов - от Всемирного банка.

— С миру по нитке - бедному рубашка. 4 миллиарда, в принципе, - это очень большая сумма. Плюс это серьезный сигнал для инвесторов, и повышает шансы разместиться на внешних рынках,— сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос относительно законодательства, которое необходимо принять в рамках сотрудничества с МВФ, Арсений Яценюк подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы парламент проголосовал за изменения в банковское законодательство.

— Ни одной. Там нет дискуссии. Идите и голосуйте, — акцентировал Арсений Яценюк.

Одновременно с программой с МВФ необходимо начать процесс реструктуризации долгов, как провело реструктуризацию правительство Арсения Яценюка в 2015 году.

— Мы были с программой МВФ, получали средства, и мы провели реструктуризацию внешней задолженности. Да, это делалось в кооперации с Международным валютным фондом. Да, это были очень сложные переговоры. Но я публично призвал правительство: нам надо думать не только о 2020 годе. Я не знаю, когда закончится кризис. Я знаю о большой долговой нагрузке. Я бы шел по пути подписания программы и новой реструктуризации, — сказал Арсений Яценюк.

Как сообщалось, на внеочередном заседании в понедельник Верховная Рада рассмотрит законопроекты о рынке земли и банках («антиколомойский законопроект»).