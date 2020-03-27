На внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит законопроекты о рынке земли и банках («антиколомойский законопроект»).

Об этом сообщают народные депутаты из фракции «Слуга народа», пишет Левый берег.

Нардеп Никита Потураев рассказал, что в понедельник Верховная Рада планирует проголосовать за законопроекты о банках и земле в целом. По его словам, на совещании фракции был достигнут компромисс по вопросу рынка земли.

— Все идем и голосуем. Банки - в том виде, в котором есть правительственный законопроект, согласованный с МВФ. Относительно земли был предложен компромисс. С 1 июля 2021 можно продавать и покупать только земли пайщиков, а не государственные до 100 гектаров в одни руки. Их смогут покупать только физические лица. Через два года заходят юридические лица с концентрацией до 10 тысяч гектаров, — отметил Никита Потураев.

Заместительница главы фракции «СН» Евгения Кравчук сообщила, что продажа земли иностранцам откладывается до референдума.

По словам Никиты Потураева, также будет рассмотрен социальный пакет законопроектов (экономическая поддержка граждан), секвестр бюджета и медзаконопроекты, в частности планируется разрешить врачам с согласия пациентов лечить их от коронавируса лекарствами, которых нет в протоколах, а также усилить ответственность спекулянтов в сфере продаж медицинских средств.

Где будет проходить заседание, нардепы пока не определились, сообщила Евгения Кравчук.

— Как мы будем работать? Так, чтобы это было максимально безопасно. Есть два варианта - в зале, но быстро, или на улице, но немного дольше. Почему так? На улице нет электронной системы голосования, голосовать нужно руками и привлекать счетную комиссию. Фракция целом склоняется к варианту работы в сессионном зале - с дополнительными средствами защиты (очки, маски и перчатки), — добавила Евгения Кравчук.

Предварительно, внеочередное заседание Верховной Рады планируется на понедельник.