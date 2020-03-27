Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его команда инициирует, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться в понедельник, 30 марта.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, передает 24tv. ua.

— Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Раді состоялось именно в понедельник, так как приоритетные вещи — это подготовка еще нескольких законопроектив по борьбе с коронавирусом. Из-за этого будут изменения в бюджет. Там надо очень тщательно и детально проработать, чтобы никого не обидеть и чтобы не остановить экономику. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, будет несколько законопроектив, и это не последние документы, связанные с поддержкой и стабилизацией экономики Украины.

Также президент добавил, что это будет не последнее внеочередное заседание Рады.

— Хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать, скажем так, дистанционно. То есть сейчас они проработают такой законопроект, и он может действовать только в условиях карантина. Думаю, что потом, когда эта болезнь пройдет, этот законопроект уже не будет таким важным, — отметил Владимир Зеленский.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, со своей стороны, сообщил, что решение о внеочередном заседании Рады должен принять Согласительный совет парламента. Произойдет это 28 или 29 марта.

— Обсудим с коллегами, как лучше это сделать. Или все же провести заседание в стенах Верховной Рады, или во внутреннем дворике здания парламента. Там могут поместиться 450 человек, но думаю, что на внеочередное заседание придет меньше нардепов. Также там расстояние между парламентариями является достаточным, чтобы провести именно там,

подчеркнул он.

Спикер отметил, единственная проблема — вопрос, связанный со временем. Дело в том, что будет работать счетная комиссия, которая будет подсчитывать голоса. Влияет на ситуацию и погода.

Напомним, Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».