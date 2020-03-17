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Верховная Рада приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
За соответствующее решение проголосовали 344 депутата. Документ приняли в «турборежиме», без обсуждений.
Закон предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств; возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и т.д.
В проекте говорится, что нарушение правил карантина влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
В недельный срок после принятия законопроекта правительство должно установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией заболевания на коронавирусную болезнь в размере до 200 процентов заработной платы.
Также вводится особый режим госзакупок, вводится отсрочка на подачу электронных деклараций.
Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Верховная Рада приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
За соответствующее решение проголосовали 344 депутата. Документ приняли в «турборежиме», без обсуждений.
Закон предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств; возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и т.д.
В проекте говорится, что нарушение правил карантина влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
В недельный срок после принятия законопроекта правительство должно установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией заболевания на коронавирусную болезнь в размере до 200 процентов заработной платы.
Также вводится особый режим госзакупок, вводится отсрочка на подачу электронных деклараций.
Как сообщалось, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).