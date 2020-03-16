Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждили два случая COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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«Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Два случая подтвердилисегодня утром. Ранее сообщалось, что шесть украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.

Также у шестерых николаевцев подозревают коронавирус — их состояние стабильно.