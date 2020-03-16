Шестерых жителей Николаева проверяют на коронавирус COVID-19.

Об этом сегодня, 16 марта, в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом в Николаевской области сообщил начальник управления охраны здоровья ОГА Павел Георгиев.

По его словам, состояние пациентов стабильно. На данный момент биологический материал каждого из них направлен в Киев для установления точного диагноза.

– Ситуация в Николаевской области стабильна. На сегодняшний день, в инфекционной больнице в изоляции находятся 6 пациентов с подозрением на заболевание коронавируса. Биологический материал отобран согласно действующих алгоритмов и отправлен через лабораторный центр в Киев в референс-лабораторию. Состояние пациентов не вызывает угроз, поэтому ждем результатов анализов, и будет определяться дальнейшая тактика и условия изоляции и пребывания этих пациентов в стационаре. Областная инфекционная больница работает в штатном режиме, также, как и все остальные лечебные учреждения, - рассказал Павел Георгиев.

Как известно, Николаевский городской совет принял решение о выделении 15 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.

Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.

Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.

В свою очередь, мэр города Вознесенк Виталий Луков призвал горожан серьезнее отнестись к проблеме распространения вирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области, исходя из негативного европейского опыта.