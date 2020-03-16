Мэр города Вознесенк Виталий Луков призвал горожан серьезнее отнестись к проблеме распространения вирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области, исходя из негативного европейского опыта.

Соответствующее видео с обращением разместили на YouTube-канале Вознесенского городского совета.

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В частности, жителей, которые недавно вернулись из поездок, Виталий Луков попросил в срочном порядке обратиться к врачам, чтобы точно быть уверенным в своем здоровье.

– Обращаюсь с надеждой достучаться до каждого. Я хотел бы, чтобы мы все поняли ­– к нам в страну пришла беда в виде непонятного вируса, который создал множество проблем в Европе. Только от каждого из нас зависит, как легко мы преодолеем эту сложную ситуацию. В очередной раз обращаюсь к тем, кто приехал из-за границы – зарегистрируйтесь (на прием к врачу – прим.). На сегодняшний день это сделало только 6 человек. Я уверен, что вас в десятки раз больше. Запишитесь в электронном виде, по телефону и оставайтесь дома минимум 14 дней, - заявил городской голова.

Стоит отметить, что в своем обращении он заявил, что есть опасения того, что вирус уже на территории города. Позже в комментарии НикВести Виталий Луков объяснил, что в настоящий момент пациентов с подозрением на коронавирус в районной больнице нет, но необходимо учесть, что через Вознесенск проходит трасса государственного значения, многие жители опасаются, что транзитные пассажиры могут быть переносчиками инфекции.

­– Недалеко от Вознесенска есть опасность того, что вирус уже на нашей территории (имеется ввиду дорога государственного значения, по которой через Вознесенск проезжают автобусы из-за границы – прим.). Вознесенская больница определена для того, чтобы можно было принимать, если заболеваемость будет высокой. Сейчас больница готовится к переходу в статус инфекционной. Но только от нас зависит будет она инфекционная или останется превентивной. Да в конце концов давайте не быть дураками! Не надо думать, что мы умнее кого-то. Давайте использовать негативный опыт Европы и не допустим большого количества зараженных. Мы ограничиваем доступ ко всем заведениям, которые есть на территории нашего города. Нельзя допустить распространения. Ни в одном городе Украины сегодня нет условий и оборудования, чтобы оказать качественную медицинскую помощь в случае резкой вспышки заболеваний, - добавил Виталий Луков.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.

Ранее сообщалось, что в 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с сегодняшнего дня закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.