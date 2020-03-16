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Городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Меры начнут действовать с понедельника, 16 марта.
«С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже», — написал он.
Также мэр Львова опроверг информацию о том, что в городе подтвердились случаи заболевания коронавирусом.
«Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности. Сегодня во Львове действительно госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Больные госпитализированы с признаками ОРЗ. Биоматериал отобранный и направлен на исследование в Киев», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.
Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.
Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
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Городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Меры начнут действовать с понедельника, 16 марта.
«С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже», — написал он.
Также мэр Львова опроверг информацию о том, что в городе подтвердились случаи заболевания коронавирусом.
«Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности. Сегодня во Львове действительно госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Больные госпитализированы с признаками ОРЗ. Биоматериал отобранный и направлен на исследование в Киев», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.
Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.
Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.