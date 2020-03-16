Городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Меры начнут действовать с понедельника, 16 марта.

«С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже», — написал он.

Также мэр Львова опроверг информацию о том, что в городе подтвердились случаи заболевания коронавирусом.

«Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности. Сегодня во Львове действительно госпитализированы 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксирован коронавирус. Больные госпитализированы с признаками ОРЗ. Биоматериал отобранный и направлен на исследование в Киев», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.

Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.

Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.