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В Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
Об этом он заявил Министр здравоохранения Украины Илья Емец во время обсуждения законопроекта «О противодействии коронавирусу», который разрабатывает Министерство здравоохранения.
— Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно, — отметил глава Минздрава Илья Емец.
Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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В Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
Об этом он заявил Министр здравоохранения Украины Илья Емец во время обсуждения законопроекта «О противодействии коронавирусу», который разрабатывает Министерство здравоохранения.
— Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно, — отметил глава Минздрава Илья Емец.
Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.