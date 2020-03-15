Украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram.

Украинцев просят в период карантина, а именно до 3 апреля, не покидать своих домов.

— Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина, - заявили в ведомстве.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.