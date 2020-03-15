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Украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram.
Украинцев просят в период карантина, а именно до 3 апреля, не покидать своих домов.
— Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина, - заявили в ведомстве.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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Украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram.
Украинцев просят в период карантина, а именно до 3 апреля, не покидать своих домов.
— Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина, - заявили в ведомстве.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.