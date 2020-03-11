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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
Она отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин.
Он предусматривает:
Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина.
Она добавила, что правительство выделило также 100 миллионов гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.
Напомним, что на сегодняшнее утро в лаборатории Центра общественного здоровья Украины один образец находится на проверке на новый коронавирус, еще 41 образец уже проверили - все отрицательные.
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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
Она отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин.
Он предусматривает:
Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина.
Она добавила, что правительство выделило также 100 миллионов гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.
Напомним, что на сегодняшнее утро в лаборатории Центра общественного здоровья Украины один образец находится на проверке на новый коронавирус, еще 41 образец уже проверили - все отрицательные.