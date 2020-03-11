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На сегодняшнее утро в лаборатории Центра общественного здоровья Украины один образец находится на проверке на новый коронавирус, еще 41 образец уже проверили - все отрицательные.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.
— По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых 1 подтвержден (3 марта). 1 образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат, - указали в Центре.
Напомним, что согласно данным, опубликованным ЮНЕСКО, в настоящее время кризис из-за коронавируса затрагивает около 363 миллионов учащихся во всем мире, от дошкольников до учеников старших классов, в том числе 57,8 миллионов студентов высших учебных заведений.
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На сегодняшнее утро в лаборатории Центра общественного здоровья Украины один образец находится на проверке на новый коронавирус, еще 41 образец уже проверили - все отрицательные.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.
— По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19, из которых 1 подтвержден (3 марта). 1 образец находится на стадии исследования. 41 образец получил отрицательный результат, - указали в Центре.
Напомним, что согласно данным, опубликованным ЮНЕСКО, в настоящее время кризис из-за коронавируса затрагивает около 363 миллионов учащихся во всем мире, от дошкольников до учеников старших классов, в том числе 57,8 миллионов студентов высших учебных заведений.