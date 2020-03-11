Согласно данным, опубликованным ЮНЕСКО, в настоящее время кризис из-за коронавируса затрагивает около 363 миллионов учащихся во всем мире, от дошкольников до учеников старших классов, в том числе 57,8 миллионов студентов высших учебных заведений.

Об этом сообщает УНН.

Таким образом, в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 каждый пятый учащийся в мире лишен доступа к школьному образованию, а каждый четвертый – к высшему образованию.

Власти 15 стран приняли решение закрыть школы по всей стране, а в 14 странах было осуществлено закрытие школ на местном уровне. Таким образом, закрытие школ затронуло Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку.

— Мы вступаем на неизведанную территорию и работаем со странами над поиском высокотехнологичных, низкотехнологичных и нетехнологичных решений для обеспечения непрерывности процесса обучения, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В целях координации глобальных мер реагирования, ЮНЕСКО объявила о создании Чрезвычайной целевой группы ЮНЕСКО-COVID19, которая будет поддерживать меры реагирования на национальном уровне и делиться эффективными мерами политики, уделяя особое внимание наиболее уязвимым странам.

Ранее сообщалось, что Народный депутат Украины Алексей Гончаренко потребовал, чтобы Кабинет министров выделил 750 миллионов гривен из резервного фонда на борьбу с коронавирусом в Украине.