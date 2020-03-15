Министр здравоохранения Илья Емец призвал усилит меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Заявление главы ведомства опубликовали на сайте министерства.

— Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек, — сказал Илья Емец.

Также, по его мнению, с учетом ситуации, медучреждения необходимо немедленно перепрофилировать в инфекционные. Также он сообщил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы «мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия».

— При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинский для меня — приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, — добавил он.

Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

\В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.