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Министр здравоохранения Илья Емец призвал усилит меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.
Заявление главы ведомства опубликовали на сайте министерства.
— Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек, — сказал Илья Емец.
Также, по его мнению, с учетом ситуации, медучреждения необходимо немедленно перепрофилировать в инфекционные. Также он сообщил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы «мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия».
— При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинский для меня — приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, — добавил он.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
\В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
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Министр здравоохранения Илья Емец призвал усилит меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.
Заявление главы ведомства опубликовали на сайте министерства.
— Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек, — сказал Илья Емец.
Также, по его мнению, с учетом ситуации, медучреждения необходимо немедленно перепрофилировать в инфекционные. Также он сообщил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы «мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия».
— При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинский для меня — приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, — добавил он.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
\В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.