Министр здравоохранения Илья Емец 16 марта подпишет приказ, который будет обязывать медучреждения переносить плановые операции. Таким образом больницы хотят подготовить к оказанию помощи людям, у которых могут обнаружить коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает hromadske.

По его словам, операции нужно переносить на более поздний срок, «чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для предоставления качественной эффективной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения предлагает ограничить работу общественного транспорта в рамках борьбы с распространением коронавируса. На заседании правительства планируют рассмотреть этот вопрос.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.

Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.