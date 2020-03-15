Министерство здравоохранения предлагает ограничить работу общественного транспорта в рамках борьбы с распространением коронавируса. На заседании правительства планируют рассмотреть этот вопрос.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает hromadske.

«Мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте, так как одна из эффективных мер профилактики — дистанция между людьми», — сказал он.

Чиновник напомнил, что на расстоянии 1,5 метра риск заболеть минимален.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что власть не принимала решения об отмене поездов между городами Украины и других ограничениях в работе общественного транспорта.

«Отдельно уже на заседании правительства будут рассматриваться и приниматься решения в отношении любого общественного транспорта», — уточнил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.

Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.