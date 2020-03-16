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В Одессе закрывают по распоряжению мэра заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения. Остаются работать только продовольственные магазины и аптеки.
Соответствующее распоряжение опубликовал Одесский горсовет.
В частности, с полуночи 16 марта предполагается прекратить работу в Одессе всех заведений, где может собираться более 10 человек: торгово-развлекательных центров, культурных учреждений, библиотек, детских центров, спортивных учреждений и т. д.
Под запрет попадают кафе и рестораны, в том числе в отелях.
Владельцев заведений предупреждают о персональной ответственности за нарушение данного распоряжения одесского городского головы.
Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.
Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.
Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
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В Одессе закрывают по распоряжению мэра заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения. Остаются работать только продовольственные магазины и аптеки.
Соответствующее распоряжение опубликовал Одесский горсовет.
В частности, с полуночи 16 марта предполагается прекратить работу в Одессе всех заведений, где может собираться более 10 человек: торгово-развлекательных центров, культурных учреждений, библиотек, детских центров, спортивных учреждений и т. д.
Под запрет попадают кафе и рестораны, в том числе в отелях.
Владельцев заведений предупреждают о персональной ответственности за нарушение данного распоряжения одесского городского головы.
Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.
Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.
Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.