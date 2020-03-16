В Одессе закрывают по распоряжению мэра заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения. Остаются работать только продовольственные магазины и аптеки.

Соответствующее распоряжение опубликовал Одесский горсовет.

В частности, с полуночи 16 марта предполагается прекратить работу в Одессе всех заведений, где может собираться более 10 человек: торгово-развлекательных центров, культурных учреждений, библиотек, детских центров, спортивных учреждений и т. д.

Под запрет попадают кафе и рестораны, в том числе в отелях.

Владельцев заведений предупреждают о персональной ответственности за нарушение данного распоряжения одесского городского головы.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.

Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.

Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.