Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.

Об этом он рассказал сегодня, 16 марта, в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям по борьбе с коронавирусом в Николаеве, передает корреспондент НикВести.

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Как известно, два депутата и член исполнительного комитета горсовета предложили горсовету и мэру Александру Сенкевичу рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса.

Мэр поблагодарил членов группы и отметил, что её наработки будут приняты, а рекомендации будут включены в итоговое решение по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве. Городской голова добавил, что часть рекомендаций будут переданы в областную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТБНС).

— Я думаю, что да (примем рекомендации группы - прим.). Здесь есть, конечно, вопросы, которые касаются высших учебных заведений, но насколько мне известно, они уже закрыли своё обучение, - отметил Александр Сенкевич. — Не цепляйтесь за учреждения, потому что они закрыты по гриппу, а не по коронавирусу. Это разные вещи. Это общие вещи, но там есть много частных вопросов, которые нужно отработать буквально завтра, - заявил депутат Сергей Исаков. — Да, хорошо, мы добавим этот вопрос. Я очень благодарен вам. Вы с этого начали и я подтверждаю, что на сессии Николаевского городского совета я попросил депутатов, как просил депутат Кантор - в столбик, пожалуйста подготовьте. Коллеги поработали, подготовили, мы включим рекомендации, которые у них есть, в наше решение. Включите вещи, которые пересекаются, чтобы не дублировались, а часть из них можем передать нашим решением ТБНС на областной уровень, чтобы их областная комиссия ТБНС приняла решения по таким-то мероприятиям, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.