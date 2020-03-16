Николаевскому городскому совету и мэру Николаева Александру Сенкевичу предложено рассмотреть план мероприятий по предотвращению распространения в городе коронавируса COVID-19, пандемия которого объявлена в мире.

Соответствующий пакет документов по собственной инициативе подготовили депутаты Николаевского городского совета Сергей Исаков и Сергей Кантор, а также член исполнительного комитета горсовета Александр Садыков, сообщают НикВести.

Как известно, 12 марта на сессии городского совета во время обсуждения проблемы коронавируса и готовности города к борьбе с ним, с призывом принять действенные методы для предотвращения распространения вируса в Николаеве выступил депутат Сергей Кантор. В ответ на это мэр Николаева Александр Сенкевич предложил ему в письменном виде изложить предложения по организационным мерам исполнительной власти города Николаева, связанными с прогнозируемым распространением данной эпидемии.

Инициативная группа предложила мэру Николаева Александру Сенкевичу и главам депутатских фракций рассмотреть подготовленные ими документы.

«Предлагаем в течение 16 марта, рассмотреть данные документы и вынести их на пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, назначенное на 17 марта. Считаем ,промедление с принятием данных документов недопустимым с непредсказуемыми последствиями для населения города Николаева», - говорится в обращении Сергея Кантора, Сергея Исакова и Александра Садыкова к мэру Николаева и главам фракций в горсовете.

Предлагается ограничить работу развлекательных центров, объектов социально-культурной сферы, запретить проведение массовых мероприятий, обеспечить санитарный контроль и недопущение на работу (учебу) людей с признаками инфекционного заболевания.

С целью планирования и координации мероприятий, мониторинга и оценки эпидемилогичной и эпизодичной ситуации, предотвращения появления и ограничения распространения инфекции, проведения комплексных мероприятий, направленных на уменьшение угрозы пандемии, активизации системы обмена информацией относительно ситуации с пандемией, борьбы с заболеванием на коронавирус в Николаеве предложенным планом мероприятий предполагается временно ограничить доступ в здания Николаевского горсовета, изменить рассадку депутатов, обеспечив расстояние между рабочими местами депутатов не менее 1 метра, временно приостановить деятельность постоянных депутатских комиссий.

Николаевскому городскому совету предлагается принять решение о строительстве нового городского кладбища на улице Херсонское шоссе, 112 и обеспечить его выполнение.

Планируется разработать план оперативных мероприятий на разные сценарии развития ситуации с заболеваемостью и создать в бюджете Николаева резервный фонд для приобретения медицинского оборудования, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты. Предлагается создать в мэрии информационно-аналитический центр для создания и распространения информации о борьбе с коронавирусом, создать единый call-центр для горожан.

С момента обнаружения первого больного на коронавирус в Николаеве предлагается установить надбавку всем медработникам городских больниц и роддомов в размере 25%. Кроме того, вдвое предлагается увеличить материальное вознаграждение всем медработникам, которые будут задействованы в транспортировке и лечении больных на коронавирус.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор выступил с требованием к городской власти предпринять реальные действия по противодействию распространения коронавируса.

В свою очередь депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков во время сессии 12 марта указал на необходимость разработать мобилизационный план при заболевании коронавирусом, на случай, если в Николаеве возникнет инфекция.

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Александр Садыков ранее предложил закупить во все школы и детские сады города экспресс-тесты на коронавирус.